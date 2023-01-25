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*Новое видео группы METALLICA 60
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*Новое видео группы METALLICA 60
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 44
*Барабанщик OBITUARY — об альбоме METALLICA "...And Justice F... 38
*TOBY KNAPP: «Блэк — музыка не для всех!» 38
*JOE LYNN TURNER: «Сейчас в Coeдинённых Штaтaх происходит мно... 22
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Metallica

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25 янв 2023 : 		 METALLICA представит альбом в кинотеатрах

20 янв 2023 : 		 Новое видео группы METALLICA

17 янв 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Я не зарегистрирован ни в каких социальных сетях»

12 янв 2023 : 		 Видео полного выступления METALLICA

6 янв 2023 : 		 1.6 миллиарда стримов METALLICA

6 янв 2023 : 		 Барабанщик METALLICA почтил память Боба Налбандяна

3 янв 2023 : 		 Вокалистка POSTMODERN JUKEBOX исполняет METALLICA

30 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 дек 2022 : 		 METALLICA впервые исполнила новый сингл

18 дек 2022 : 		 METALLICA проиграла иск к страховщикам

10 дек 2022 : 		 METALLICA штурмует чарты

9 дек 2022 : 		 Первое интервью DAVE MUSTAINE с METALLICA

8 дек 2022 : 		 Фронтмен METALLICA — о значении названия нового альбома

7 дек 2022 : 		 Видео с текстом от METALLICA

2 дек 2022 : 		 Барабанщик METALLICA — о своих коллегах по группе: «Они — братья, которых у меня никогда не было»

30 ноя 2022 : 		 Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!»

28 ноя 2022 : 		 Новое видео METALLICA

27 ноя 2022 : 		 Почему в METALLICA пришел Kirk? Отвечает бывший из EXODUS

26 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE: «METALLICA не заплатила мне столько, сколько...»

21 ноя 2022 : 		 DAVE MUSTAINE — о провалившемся релизе METALLICA

17 ноя 2022 : 		 METALLICA почтила память основателей Megaforce

14 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| сегодня

METALLICA представит альбом в кинотеатрах



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METALLICA и Trafalgar Releasing с радостью приглашают на всемирную вечеринку: глобальную премьеру грядущего 12-го студийного альбома группы "72 Seasons". Только один вечер в четверг, 13 апреля, "72 Seasons" будет воспроизводиться в полном объеме в захватывающем объемном звучании, исключительно для аудитории кинотеатров по всему миру - каждая из новых песен будет сопровождаться собственным музыкальным видео и эксклюзивным комментарием группы. В результате поклонники получат незабываемый вечер, когда смогут впервые и в полной мере насладиться "72 Seasons" в преддверии релиза 14 апреля. Видео с анонсом "72 Seasons - Global Premiere" от METALLICA смотрите ниже.




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25 янв 2023
o
olly71
О боже они опять будут снимать видеоклип на каждую песню альбома как это было на их прошлом альбоме. Несчастные фонаты этой группы примите мои соболезнования .
Like!2
25 янв 2023
WahrandPhain
olly71, мне всегда было жалко фанатов любой группы. Это получается, ты должен оправдывать любой ебаный высер своих кумиров, даже не смотря на внутреннее противоречие. Ведь сначала приходится обмануть себя...

просмотров: 920

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