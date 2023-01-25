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METALLICA представит альбом в кинотеатрах



METALLICA и Trafalgar Releasing с радостью приглашают на всемирную вечеринку: глобальную премьеру грядущего 12-го студийного альбома группы "72 Seasons". Только один вечер в четверг, 13 апреля, "72 Seasons" будет воспроизводиться в полном объеме в захватывающем объемном звучании, исключительно для аудитории кинотеатров по всему миру - каждая из новых песен будет сопровождаться собственным музыкальным видео и эксклюзивным комментарием группы. В результате поклонники получат незабываемый вечер, когда смогут впервые и в полной мере насладиться "72 Seasons" в преддверии релиза 14 апреля. Видео с анонсом "72 Seasons - Global Premiere" от METALLICA смотрите ниже.







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