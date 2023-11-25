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*Гитарист METALLICA упал на сцене 32
*Фронтмен SYSTEM OF A DOWN о выступлении перед SLAYER в конце... 32
*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 22
*GEDDY LEE о важности обсуждения конфликта в Израиле 20
*HELLOWEEN готовятся к работе над альбомом 18
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Metallica

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27 ноя 2023 : 		 Фронтмен METALLICA: «Мои гитары — это проводник от высших сил через моё тело в ваши уши»

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17 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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|||| 25 ноя 2023

Как строят сцену METALLICA



zoom
Ford Field опубликовали видео, демонстрирующее возведение и разбор сцены METALLICA их тура "M72".




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25 ноя 2023
E
Evil3062
ну и как Кирк летит кубарем не забываем
Like!3
26 ноя 2023
s
serb
Читаю комментарии некоторых экземпляров на сайте, и думаю, почему их родители не пользовались презервативами?
Like!1  Dislike!1
26 ноя 2023
Вашингтон Ирвинг
serb, в тот момент все презервативы брали Жепу.

просмотров: 1253

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