сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 25 февраля в Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Whiplash



02. Ride The Lightning



03. The Memory Remains



04. Seek & Destroy



05. Fuel



06. One



07. Sad But True



08. Moth Into Flame



09. Wherever I May Roam



10. For Whom The Bell Tolls



11. Creeping Death



12. Fade To Black



13. Master Of Puppets



Encore:



14. Battery



15. Nothing Else Matters



16. Enter Sandman













+1 -0



просмотров: 177