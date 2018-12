сегодня



Концертное видео METALLICA



Высококачественное видео с концерта группы METALLICA, состоявшегося 6 октября в Остине, штат Техас, на фестивале Austin City Limits Music Festival, доступно для просмотра ниже. Коллектив исполнил песню из альбома "Hardwired... To Self-Destruct" под названием "Now That We're Dead".







































