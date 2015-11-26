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Вокалист SLIPKNOT — о выступлении Джои с METALLICA



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Corey Taylor в рамках недавней беседы вспомнил о выступлении бывшего барабанщика SLIPKNOT Джои Джордисона с METALLICA:

«Мы были там с Джои, наблюдали за этим... Это было так нереально — видеть, как Джои играет с [METALLICA], потому что мы все выросли, слушая их. А Джоуи просто офигевал. Я имею в виду, на нём была маска, но каждый раз, когда он возвращался и снимал маску, он просто говорил: "Как я справляюсь? Как я? А я ему: "Ты просто ох;№%но играешь". Я, Пол [Грей, тогдашний басист SLIPKNOT], Clown [перкуссионист SLIPKNOT], мы все стояли там и подбадривали его. И в итоге они подкинули ему разные песни, которые ещё не репетировали. Они вывалили на него всё дерьмо MISFITS, и он, б$$$ь, знал это. Они, наверное, продержали бы его там всю ночь, если бы могли. Он отыграл большую часть сета.

Для меня это был такой ох$#@о потрясающий момент в его жизни, что было круто быть там, разделить это с ним. Это был особенный момент — почти как тот момент, когда ты понимаешь, что добился успеха. Ты видишь это отражение уважения от, возможно, тех, кто повлиял на тебя больше остальных. То, что они расписались перед тобой таким образом, должно быть, было для него чертовски важно. И я помню, как он сказал мне, что всё было как в тумане, что он ничего не помнил, пока не посмотрел видео. И он прав: эта хрень может пролететь [очень быстро], потому что ты настолько увлечён этим...

Я не знаю, ожидали ли они этого, но он, б$$$ь, вышел туда и показал не только группе, но и всем их фанатам не только уровень уважения, который мы испытываем к ним и музыке, но и то, что мы можем держать себя в руках. И я думаю, что это был важный момент. Это была значительная часть успеха».

JOEY JORDISON Was














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