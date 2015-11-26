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Metallica

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"Enter Sandman" METALLICA в 20 разных стилях



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Anthony Vincent из Ten Second Songs опубликовал новое видео, в котором можно увидеть, как он исполняет песню METALLICA "Enter Sandman" в 20 разных стилях.

Список стилей:

1. Metallica
2. Eurythmics
3. The Chordettes
4. Stevie Wonder
5. The Beatles
6. Haddaway
7. The Police
8. Owl City
9. The Doors
10. The Weather Girls
11. Cafe music - Jazz & Bossa nova 24/7 stream on youtube
12. lo fi hip hop beats to chill, study, relax, and sleep to
13. Hans Zimmer
14. Yodeling
15. Synthwave
16. Acapella
17. Parliament-Funkadelic
18. Lil Uzi Vert
19. David Bowie
20. John Denver

ANTHONY VINCENT Performs METALLICA's





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

HailtoSlave


4 фев 2019, 07:38		Как The Weather Girls наиболее естественно звучит и честно. Реально, лучше бы они также играли и не пытались притворяться митолистами.


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