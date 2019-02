сегодня



"Enter Sandman" METALLICA в 20 разных стилях



Anthony Vincent из Ten Second Songs опубликовал новое видео, в котором можно увидеть, как он исполняет песню METALLICA "Enter Sandman" в 20 разных стилях.



Список стилей:



1. Metallica

2. Eurythmics

3. The Chordettes

4. Stevie Wonder

5. The Beatles

6. Haddaway

7. The Police

8. Owl City

9. The Doors

10. The Weather Girls

11. Cafe music - Jazz & Bossa nova 24/7 stream on youtube

12. lo fi hip hop beats to chill, study, relax, and sleep to

13. Hans Zimmer

14. Yodeling

15. Synthwave

16. Acapella

17. Parliament-Funkadelic

18. Lil Uzi Vert

19. David Bowie

20. John Denver













