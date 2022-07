сегодня



Новая жизнь песни METALLICA



"Master Of Puppets" после появления в сериале "Stranger Things" впервые в карьере METALLICA попал в чарты Billboard Hot 100. Ранее группа отреагировала на появление песни в сериале.









@Metallica 's "Master of Puppets" enters the Hot 100 for the first time ever following #StrangerThings , 36 years after release.





