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*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Цветные винилы от METALLICA 30
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*

Metallica

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Гитарист METALLICA дал петуха



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Kirk Hammett вновь дал петуха в начале "Nothing Else Matters" — видео с выступления на фестивале Power Trip доступно ниже.

Сет-лист:

01. Whiplash
02. Creeping Death
03. For Whom The Bell Tolls
04. Enter Sandman
05. Lux Æterna
06. Too Far Gone?
07. Fade To Black
08. Fuel
09. Orion
10. Nothing Else Matters
11. Sad But True
12. The Day That Never Comes
13. Hardwired
14. Seek & Destroy
15. One
16. Master Of Puppets






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10 окт 2023
Corpsegrinder04
Старость не радость. У нас у школы - говнари на трубах чище играют эту песню.

просмотров: 266

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