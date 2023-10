сегодня



Гитарист METALLICA дал петуха



Kirk Hammett вновь дал петуха в начале "Nothing Else Matters" — видео с выступления на фестивале Power Trip доступно ниже.



Сет-лист:



01. Whiplash

02. Creeping Death

03. For Whom The Bell Tolls

04. Enter Sandman

05. Lux Æterna

06. Too Far Gone?

07. Fade To Black

08. Fuel

09. Orion

10. Nothing Else Matters

11. Sad But True

12. The Day That Never Comes

13. Hardwired

14. Seek & Destroy

15. One

16. Master Of Puppets











