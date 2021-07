сегодня



Альтернативный вариант "The Unforgiven"



METALLICA опубликовала еще один фрагмент будущего релиза "Rough & Alternate Mixes" 2CD, "The Unforgiven (May 14th, 1991 Rough Mix)", который стал частью лимитированного бокс-сета "The Black Album", выходящего десятого сентября на Blackened Recordings.



































