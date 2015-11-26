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METALLICA и VANS вновь вместе



METALLICA объединились с VANS, чтобы отметить тридцатилетие с момента выпуска одноименного альбома и представили лимитированные Sk8-Hi и Classic Slip-On. Продажи стартуют на Vans Family с 25 июля.























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