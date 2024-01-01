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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*SLIPKNOT выступили без CLOWN'a 21
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
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Metallica

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METALLICA пожертвовала 100 000 Бразилии



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Фонд METALLICA All Within My Hands пожертвовал 100 000 долларов США на оказание критически важных услуг на местах в Бразилии.

Штат Рио-Гранде-Ду-Сул срочно нуждается в помощи, поскольку столкнулся с разрушительным наводнением, вызванным проливными дождями. По данным властей, от стихии пострадали более 1,45 миллиона человек в 417 городах. По меньшей мере 105 человек погибли, еще 130 числятся пропавшими без вести. Более 230 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.

На неделе уровень воды в реке поднимался на 16 футов, заполнив улицы грязной водой и затопив здания. В результате были приостановлены авиарейсы и перекрыты дороги, в результате чего бразильцы остались без предметов первой необходимости.

All Within My Hands поддерживает усилия по ликвидации последствий наводнения, предпринимаемые Direct Relief, некоммерческой гуманитарной организацией и давним партнером All Within My Hands по оказанию важнейших местных услуг во время стихийных бедствий. В настоящее время Direct Relief координирует свои действия с Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) по доставке крайне необходимой помощи.

Facing the worst flooding in recent memory, Rio Grande do Sul is in urgent need of support and relief. Nearly 1.5 million people have been affected by the disaster, including at least 105 people who have lost their lives, another 130 still missing, and over 230,000 displaced fromвЂ¦ pic.twitter.com/pF97YG2tee






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