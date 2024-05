сегодня



METALLICA пожертвовала 100 000 Бразилии



Фонд METALLICA All Within My Hands пожертвовал 100 000 долларов США на оказание критически важных услуг на местах в Бразилии.



Штат Рио-Гранде-Ду-Сул срочно нуждается в помощи, поскольку столкнулся с разрушительным наводнением, вызванным проливными дождями. По данным властей, от стихии пострадали более 1,45 миллиона человек в 417 городах. По меньшей мере 105 человек погибли, еще 130 числятся пропавшими без вести. Более 230 000 человек были вынуждены покинуть свои дома.



На неделе уровень воды в реке поднимался на 16 футов, заполнив улицы грязной водой и затопив здания. В результате были приостановлены авиарейсы и перекрыты дороги, в результате чего бразильцы остались без предметов первой необходимости.



All Within My Hands поддерживает усилия по ликвидации последствий наводнения, предпринимаемые Direct Relief, некоммерческой гуманитарной организацией и давним партнером All Within My Hands по оказанию важнейших местных услуг во время стихийных бедствий. В настоящее время Direct Relief координирует свои действия с Панамериканской организацией здравоохранения (ПАОЗ) по доставке крайне необходимой помощи.









