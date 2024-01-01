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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось на олимпийском стадионе в Мюнхене 26 мая, доступно для просмотра ниже:



01. Creeping Death

02. Harvester Of Sorrow

03. Hit The Lights

04. Ride The Lightning

05. 72 Seasons

06. If Darkness Had A Son

07. Welcome Home (Sanitarium)

08. Inamorata (live debut)

09. The Call Of Ktulu

10. No Leaf Clover

11. Wherever I May Roam

12. Moth Into Flame

13. Fight Fire With Fire

14. Breadfan (BUDGIE cover)

15. One

16. Enter Sandman 15. One16. Enter Sandman







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