сегодня



Фронтмен METALLICA считает, что стал лучше как автор текстов



Во рамках беседы с подкастом "The Metallica Report", в котором еженедельно рассказывается обо всём, что связано с METALLICA, фронтмена METALLICA James'a Hetfield'a спросили, стал ли он более уверенным в своих способностях как автора текстов за последние пару десятилетий. Джеймс ответил:



«Безусловно. Моя вера в это очень сильна. И точно так же, когда ты выходишь на сцену, ты не знаешь, что будешь говорить. Этот священный момент, когда ты подходишь к микрофону и говоришь то, что просто обязан сказать в этот момент. Нужно иметь доверие к этому моменту, доверие к тому, что тексты появятся именно тогда, когда они должны появиться.



Процесс сочинения текстов — это особенный момент. Музыка — это сотрудничество всех нас, но с текстами у меня бывают проблемы. Например: "Я не знаю, о чём писать". И тогда я просто начинаю с чего-то, а в итоге получается что-то другое. Ты начинаешь с чего-то, а потом понимаешь: «Это похоже на эту историю, или это похоже на этого персонажа», или что-то в этом духе. А потом возникает метафора: что это значит? Есть более глубокая, более смутная привязанность к чему-то, с чем, надеюсь, каждый может себя соотнести, так что мои тексты не только о моей борьбе с мраком или чем-то подобным. В них определённо есть какая-то тема, но мы можем оттолкнуться от неё и направиться в другие места. Так что я верю, что в этом есть своя уникальность».



Когда интервьюер заметил, что «не слишком заморачиваться — это нормально», James согласился:



«Я думаю [смеётся]. Нет, разум — это враг большую часть времени, и мы пытаемся избежать чрезмерных размышлений. А потом открывается поток сознания. В определённый момент налаживается связь с высшими силами, или с чем бы то ни было, и то, что должно прийти через меня, должно прийти именно в это время, а не по желанию».



Что касается того, как он готовится к туру METALLICA, особенно когда речь идёт об исполнении около 32 песен на каждой остановке в рамках продолжающегося тура "M72", Hetfield поведал:



«Перед тем как отправиться в тур, я пытаюсь вспомнить огромное количество потрясающих песен, которые у нас есть, а потом полагаюсь на то, что как только мы соберёмся вместе, всё будет из серии: "О да". Это мышечная память. Но за последний месяц со мной происходит кое-что ставшее привычным: я начинаю сомневаться в себе. Я начинаю чувствовать себя неуверенно: "Мы стары. Мы не сможем этого сделать" и вся эта чушь, которую все говорят себе перед тем, как взяться за что-то, что их волнует и что им важно. И вот, пережив кошмар: "Я единственный, кого волнует то, что мы здесь делаем. Где все?", я появляюсь на концерте. Все дурачатся, а за кулисами 200 человек. Где мои инструменты? Где сет-лист? Какие песни мы исполняем? И ещё типичные вещи, вроде того, что гриф гитары сделан из резины, и на нём всего две струны. А где мой роуди? Гитарный шнур не дает мне добраться до микрофона. Знаете, такие глупые вещи, которые должны случаться, и я не волнуюсь из-за них. Всё, что я делаю, — это практикуюсь, и всё довольно быстро приходит в норму».







+1 -0



( 1 ) просмотров: 173

