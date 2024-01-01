16 июн 2024



Вокалист METALLICA о группе, которая его удивила



James Hetfield в недавнем выпуске подкаста "The Metallica Report" так ответил на вопрос о том, была ли в последнее время какая-то новая группа, которая его удивила:



«Что касается новой музыки... Я несколько раз включал Sirius [спутниковое радио XM]. Ведь так легко зайти в свой собственный плейлист и слушать одно и то же снова и снова. И если я хотя бы иногда не слушаю радио, где кто-то другой контролирует ситуацию, то я не так уж много узнаю нового. Мне не нравится попадать в эту кроличью нору: "Если тебе нравится это, то тебе может понравиться и вот это". И иногда такое срабатывает. А иногда нет. Это компьютер говорит мне, что мне может понравиться. Но благодаря радио я думаю, что самой новой группой, которая меня удивила и заставила улыбнуться, была CATEGORY 7 — в ней сотрудничают несколько известных людей. Я слушал эту группу и думал: "Потрясающий голос. И звучит очень знакомо".



Это был чёртов John Bush [из ARMORED SAINT], наш вокалист, которого мы так и не взяли [он ссылается на тот факт, что METALLICA предложила ему присоединиться к группе до того, как James решил стать постоянным фронтменом METALLICA]. И вот John Bush оказался в группе с несколькими другими известными людьми — Phil Demmel из MACHINE HEAD, басистом Jack Gibson из EXODUS, ещё несколькими людьми в этой группе — не знаю, супергруппе металлистов, если можно так назвать, но все они хотели создать группу и начать играть. И Brian Slagel [из Metal Blade Records] подписал с ними контракт. Так что я услышал одну песню по радио, и всё. И это было здорово. Это было действительно здорово. И я рад, что John нашёл себя и занимается своим делом на стороне.



Он был крепко связан с ARMORED SAINT, а потом с ANTHRAX. Да, это здорово».







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