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*Почему в Швеции столько металлистов? Отвечает вокалист AVATA... 43
*Кавер-версия SEPULTURA от CAVALERA 30
*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 25
*BATTLE BEAST думают о новом материале 17
*Обновленная версия клипа BLACK SABBATH 14
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Metallica

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1 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 май 2024 : 		 Master и молния

27 май 2024 : 		 METALLICA впервые исполнила Inamorata

27 май 2024 : 		 Молнии на концерте METALLICA

26 май 2024 : 		 Фронтмен METALLICA считает, что стал лучше как автор текстов

22 май 2024 : 		 METALLICA пожертвовала 100 000 Бразилии

18 май 2024 : 		 METALLICA 14 раз первая

13 май 2024 : 		 METALLICA представили официальное видео исполнения песни Элтона Джона

12 май 2024 : 		 Новая фигурка басиста METALLICA

7 май 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет METALLICA

29 апр 2024 : 		 Басист METALLICA сравнил бывших басистов

27 апр 2024 : 		 Басист METALLICA о своих первых выступлениях с группой

22 апр 2024 : 		 Детский дом барабанщика METALLICA уйдет с молотка

9 апр 2024 : 		 Кавер-версия композиции Элтона Джона от METALLICA

26 мар 2024 : 		 KIRK HAMMETT о METALLICA: «Это музыкальный роман между нами четырьмя и музыкой, которую мы создаём»

22 мар 2024 : 		 Басист METALLICA: «Возможность играть на стадионе — это подарок судьбы»

21 мар 2024 : 		 METALLICA выступила на чествовании Элтона Джона

21 мар 2024 : 		 GREG FIDELMAN о творческой силе METALLICA

15 мар 2024 : 		 Новый ролик от METALLICA и BLACKENED

14 мар 2024 : 		 Басист METALLICA: «В нашей семье всегда царит творческая атмосфера»

6 мар 2024 : 		 Новый ролик от METALLICA и BLACKENED

3 мар 2024 : 		 METALLICA выступит на вечере Элтона Джона

3 мар 2024 : 		 Новые ролики от METALLICA и BLACKENED

23 фев 2024 : 		 Новые ролики от METALLICA и BLACKENED

13 фев 2024 : 		 Новые ролики от METALLICA и BLACKENED

13 фев 2024 : 		 Новая фигурка METALLICA
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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось под проливным дождем на олимпийском стадионе в Мюнхене 24 мая, доступно для просмотра ниже:

01. Whiplash
02. For Whom The Bell Tolls
03. Of Wolf And Man
04. The Memory Remains
05. Lux Æterna
06. Too Far Gone?
07. Fade To Black
08. Shadows Follow
09. Orion
10. Nothing Else Matters
11. Sad But True
12. The Day That Never Comes
13. Hardwired
14. Fuel
15. Seek & Destroy
16. Master Of Puppets




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