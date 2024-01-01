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Новости
*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 26
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Гитарист DISTURBED: «У меня тысячи риффов в телефоне!» 17
*KERRY KING о названии своей группы: «Оно мне не нравится» 15
*Сидячий W.A.S.P. 11
*Барабанщик DREAM THEATER о новой пластинке: «Мы все чрезвыча... 11
*Видео полного выступления SCORPIONS 9
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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 51
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 26
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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Metallica

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16 июн 2024 : 		 Вокалист METALLICA о группе, которая его удивила

16 июн 2024 : 		 POSTMODERN JUKEBOX исполняют METALLICA

14 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 июн 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о METALLICA: «Они просто стареющие ребята, которые играют трэш»

7 июн 2024 : 		 METALLICA впервые исполнила Inamorata: Pro-shot

2 июн 2024 : 		 Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют музыку через свой собственный фильтр»

1 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 май 2024 : 		 Master и молния

27 май 2024 : 		 METALLICA впервые исполнила Inamorata

27 май 2024 : 		 Молнии на концерте METALLICA

26 май 2024 : 		 Фронтмен METALLICA считает, что стал лучше как автор текстов

22 май 2024 : 		 METALLICA пожертвовала 100 000 Бразилии

18 май 2024 : 		 METALLICA 14 раз первая

13 май 2024 : 		 METALLICA представили официальное видео исполнения песни Элтона Джона

12 май 2024 : 		 Новая фигурка басиста METALLICA

7 май 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет METALLICA

29 апр 2024 : 		 Басист METALLICA сравнил бывших басистов

27 апр 2024 : 		 Басист METALLICA о своих первых выступлениях с группой

22 апр 2024 : 		 Детский дом барабанщика METALLICA уйдет с молотка

9 апр 2024 : 		 Кавер-версия композиции Элтона Джона от METALLICA

26 мар 2024 : 		 KIRK HAMMETT о METALLICA: «Это музыкальный роман между нами четырьмя и музыкой, которую мы создаём»

22 мар 2024 : 		 Басист METALLICA: «Возможность играть на стадионе — это подарок судьбы»

21 мар 2024 : 		 METALLICA выступила на чествовании Элтона Джона

21 мар 2024 : 		 GREG FIDELMAN о творческой силе METALLICA

15 мар 2024 : 		 Новый ролик от METALLICA и BLACKENED
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|||| сегодня

POSTMODERN JUKEBOX исполняют METALLICA



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POSTMODERN JUKEBOX представили видео собственного прочтения композиции METALLICA "Fade To Black".

METALLICA Classic "Fade To Black" Gets The Waltz Treatment By POSTMODERN JUKEBOX Vocalist ROBYN ADELE ANDERSON; One Take Live Video Streaming




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