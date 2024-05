сегодня



Master и молния



Профессиональное видео исполнения группой METALLICA композиции "Master Of Puppets" под проливным дождем на олимпийском стадионе в Мюнхене 24 мая, доступно для просмотра ниже:



01. Whiplash

02. For Whom The Bell Tolls

03. Of Wolf And Man

04. The Memory Remains

05. Lux Æterna

06. Too Far Gone?

07. Fade To Black

08. Shadows Follow

09. Orion

10. Nothing Else Matters

11. Sad But True

12. The Day That Never Comes

13. Hardwired

14. Fuel

15. Seek & Destroy

16. Master Of Puppets







+1 -0



просмотров: 239