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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 26
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 22
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
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Metallica

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7 июн 2024 : 		 METALLICA впервые исполнила Inamorata: Pro-shot

2 июн 2024 : 		 Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют музыку через свой собственный фильтр»

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26 май 2024 : 		 Фронтмен METALLICA считает, что стал лучше как автор текстов

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29 апр 2024 : 		 Басист METALLICA сравнил бывших басистов

27 апр 2024 : 		 Басист METALLICA о своих первых выступлениях с группой

22 апр 2024 : 		 Детский дом барабанщика METALLICA уйдет с молотка

9 апр 2024 : 		 Кавер-версия композиции Элтона Джона от METALLICA

26 мар 2024 : 		 KIRK HAMMETT о METALLICA: «Это музыкальный роман между нами четырьмя и музыкой, которую мы создаём»

22 мар 2024 : 		 Басист METALLICA: «Возможность играть на стадионе — это подарок судьбы»

21 мар 2024 : 		 METALLICA выступила на чествовании Элтона Джона

21 мар 2024 : 		 GREG FIDELMAN о творческой силе METALLICA

15 мар 2024 : 		 Новый ролик от METALLICA и BLACKENED

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METALLICA впервые исполнила Inamorata: Pro-shot



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В рамках второго выступления в Мюнхене, группа METALLICA впервые исполнила свою самую длинную композицию на текущий момент — Inamorata:

01. Creeping Death
02. Harvester Of Sorrow
03. Hit The Lights
04. Ride The Lightning
05. 72 Seasons
06. If Darkness Had A Son
07. Welcome Home (Sanitarium)
08. Inamorata (live debut)
09. The Call Of Ktulu
10. No Leaf Clover
11. Wherever I May Roam
12. Moth Into Flame
13. Fight Fire With Fire
14. Breadfan (BUDGIE cover)
15. One
16. Enter Sandman




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