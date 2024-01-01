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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 53
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 47
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 31
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 28
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Metallica

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13 июн 2024 : 		 Вокалист AVENGED SEVENFOLD о METALLICA: «Они просто стареющие ребята, которые играют трэш»

7 июн 2024 : 		 METALLICA впервые исполнила Inamorata: Pro-shot

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1 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 май 2024 : 		 Master и молния

27 май 2024 : 		 METALLICA впервые исполнила Inamorata

27 май 2024 : 		 Молнии на концерте METALLICA

26 май 2024 : 		 Фронтмен METALLICA считает, что стал лучше как автор текстов

22 май 2024 : 		 METALLICA пожертвовала 100 000 Бразилии

18 май 2024 : 		 METALLICA 14 раз первая

13 май 2024 : 		 METALLICA представили официальное видео исполнения песни Элтона Джона

12 май 2024 : 		 Новая фигурка басиста METALLICA

7 май 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет METALLICA

29 апр 2024 : 		 Басист METALLICA сравнил бывших басистов

27 апр 2024 : 		 Басист METALLICA о своих первых выступлениях с группой

22 апр 2024 : 		 Детский дом барабанщика METALLICA уйдет с молотка

9 апр 2024 : 		 Кавер-версия композиции Элтона Джона от METALLICA

26 мар 2024 : 		 KIRK HAMMETT о METALLICA: «Это музыкальный роман между нами четырьмя и музыкой, которую мы создаём»

22 мар 2024 : 		 Басист METALLICA: «Возможность играть на стадионе — это подарок судьбы»

21 мар 2024 : 		 METALLICA выступила на чествовании Элтона Джона

21 мар 2024 : 		 GREG FIDELMAN о творческой силе METALLICA

15 мар 2024 : 		 Новый ролик от METALLICA и BLACKENED

14 мар 2024 : 		 Басист METALLICA: «В нашей семье всегда царит творческая атмосфера»

6 мар 2024 : 		 Новый ролик от METALLICA и BLACKENED

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Вокалист AVENGED SEVENFOLD о METALLICA: «Они просто стареющие ребята, которые играют трэш»



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В новом интервью для Kerrang! вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows вкратце коснулся стажа группы METALLICA, с которой они ранее гастролировали:

«Я думаю, участники METALLICA хорошо состарились. Мне кажется, они выглядят как чуваки, которые делают то, что хотят делать. Может быть, несколько лет назад это выглядело немного более... [осторожная пауза] ...вымученно, но они проходили через боли роста. Но сейчас вы видите James'a [Hetfield'a, фронтмена METALLICA], который курит сигару перед выходом на сцену. Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] — это Lars. Они не пытаются вкалывать в свои лица ботокс. Они просто стареющие ребята, которые играют трэш. Мне кажется, в этом есть что-то очень человеческое и классное».




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