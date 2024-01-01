сегодня



Вокалист AVENGED SEVENFOLD о METALLICA: «Они просто стареющие ребята, которые играют трэш»



В новом интервью для Kerrang! вокалист AVENGED SEVENFOLD M. Shadows вкратце коснулся стажа группы METALLICA, с которой они ранее гастролировали:



«Я думаю, участники METALLICA хорошо состарились. Мне кажется, они выглядят как чуваки, которые делают то, что хотят делать. Может быть, несколько лет назад это выглядело немного более... [осторожная пауза] ...вымученно, но они проходили через боли роста. Но сейчас вы видите James'a [Hetfield'a, фронтмена METALLICA], который курит сигару перед выходом на сцену. Lars [Ulrich, барабанщик METALLICA] — это Lars. Они не пытаются вкалывать в свои лица ботокс. Они просто стареющие ребята, которые играют трэш. Мне кажется, в этом есть что-то очень человеческое и классное».







+2 -0



просмотров: 256

