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METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл



Группа METTALLICA отреагировала на известие о смерти Марианны Фейтфулл, которая скончалась в возрасте 78 лет 30 января.



«С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти певицы, автора песен и актрисы Марианны Фэйтфулл.



Марианна мирно скончалась в Лондоне в окружении своей любящей семьи. Ее будет очень не хватать».



Группа опубликовала несколько архивных фотографий, снабженных сообщением от Lars'a Ulrich'a:



«Спасибо, Марианна... За хорошие времена, за твою доброту, за великолепные истории, за твое бесстрашие... И самое большое спасибо и Fuck Yeah за твой невероятный и уникальный вклад в нашу музыку, а также за то, что ты всегда с готовностью присоединялась к нам, исполняя ее... и участвуя в последующих забавах! Покойся с миром...»











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