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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 241
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 27
*Новое видео BEHEMOTH 23
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Metallica

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31 янв 2025 : 		 METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл

14 янв 2025 : 		 METALLICA пожертвует $500,000 на борьбу с последствиями пожаров

11 янв 2025 : 		 Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько сильными, насколько это возможно»

20 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

16 дек 2024 : 		 METALLICA в десятке самых успешных туров 2024

15 дек 2024 : 		 METALLICA в акустике

13 дек 2024 : 		 Благотворительный концерт METALLICA на следующей неделе

1 дек 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO о месте в METALLICA

12 ноя 2024 : 		 Тур METALLICA претендует на награду Pollstar

1 ноя 2024 : 		 Гитарист METALLICA показал свои инструменты

20 окт 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей одни хиты»

18 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

12 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

4 окт 2024 : 		 Сколько гитар у METALLICA в туре?

2 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 сен 2024 : 		 Фронтмен METALLICA: «Дух Клиффа живёт в каждом из нас»

25 сен 2024 : 		 Фонд METALLICA получил поддержку от CARHARTT

24 сен 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO о первом миллионе от METALLICA

24 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о прослушиваниях в METALLICA
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METALLICA почтила память Марианны Фейтфулл



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Группа METTALLICA отреагировала на известие о смерти Марианны Фейтфулл, которая скончалась в возрасте 78 лет 30 января.

«С глубоким прискорбием мы сообщаем о смерти певицы, автора песен и актрисы Марианны Фэйтфулл.

Марианна мирно скончалась в Лондоне в окружении своей любящей семьи. Ее будет очень не хватать».

Группа опубликовала несколько архивных фотографий, снабженных сообщением от Lars'a Ulrich'a:

«Спасибо, Марианна... За хорошие времена, за твою доброту, за великолепные истории, за твое бесстрашие... И самое большое спасибо и Fuck Yeah за твой невероятный и уникальный вклад в нашу музыку, а также за то, что ты всегда с готовностью присоединялась к нам, исполняя ее... и участвуя в последующих забавах! Покойся с миром...»






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