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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 129
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 62
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 46
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось девятого июня в Хельсинки, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
Until It Sleeps
72 Seasons
If Darkness Had a Son (followed by Kirk & Rob doodle "Olen kaunis" by Pelle Miljoona Oy)
The Day That Never Comes
Shadows Follow
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Wherever I May Roam
Battery
Moth Into Flame
One
Enter Sandman




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

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26 июн 2024
гладиатор
Вещь, хит на всё времена.
Like!1
26 июн 2024
C
Cyborg88
Да, хороший трек👍 но я очень жду живое исполнение Some kind of Monster. Люблю эту песню, особенно в формате Radio Edit. На мой взгляд, там вполне качевый рифф, может и не такой уж изобретательный, но вполне цепляющий😎 но, вероятно, не судьба услышать его живое "современное" исполнение...
Like!1
26 июн 2024
F
Fo0x
Надо было им в дудле чего-нибудь из COB исполнить

просмотров: 458

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