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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках выступления на Commonwealth Stadium, Edmonton, Alberta, 23 августа, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Through the Never

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son

Kirk and Rob Doodle (“Edmonton We Got You”)

The Day That Never Comes

Shadows Follow

Orion (Dedicated to Cliff Burton)

Nothing Else Matters (Extended Kirk intro)

Sad but True (Extended James Outro)

Battery

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets King Nothing72 SeasonsIf Darkness Had a SonKirk and Rob Doodle (“Edmonton We Got You”)The Day That Never ComesShadows FollowOrion (Dedicated to Cliff Burton)Nothing Else Matters (Extended Kirk intro)Sad but True (Extended James Outro)BatteryFuelSeek & DestroyMaster of Puppets







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