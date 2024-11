сегодня



Тур METALLICA претендует на награду Pollstar



Pollstar, ведущее отраслевое издание индустрии живых развлечений, с радостью объявляет номинантов на 36-ю ежегодную премию Pollstar Awards. Эти награды - главное событие трехдневной конференции Pollstar Live!, крупнейшей в мире встречи профессионалов индустрии, эти награды признают и отмечают самых инновационных и успешных артистов, туры, компании, площадки и руководителей.



Победители будут объявлены на церемонии награждения в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе 19 февраля 2025 года. Среди знаменитостей, которые в прошлом были ведущими церемонии и участвовали в ней, - Dave Chappelle, Dave Grohl, Sir Elton John, Don Henley, Sebastian Maniscalco, Lars Ulrich и другие.



В номинации "Rock Tour Of The Year" на награду претендуют:



Blink-182’s “The More Time Tour”

Bruce Springsteen And The E Street Band’s “2024 World Tour”

Coldplay’s “Music Of The Spheres World Tour”

Foo Fighters’ “Everything Or Nothing At All Tour”

Green Day’s “The Saviors Tour”

Metallica’s “M72 World Tour”



В категории "Residency Of The Year" на награду претендуют:



Adele at The Colosseum at Caesars Palace/Neue Messe München

Billy Joel at Madison Square Garden

Dead & Company at The Sphere

Eagles at The Sphere

Jason Isbell And The 400 Unit at Ryman Auditorium

U2 at The Sphere







