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*KERRY KING: «Из MEGADETH я бы сделал другую группу» 39
*Вокалист IRON MAIDEN: «Я бы нашел замену, если бы не смог бо... 25
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Metallica

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8 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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Тур METALLICA претендует на награду Pollstar



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Pollstar, ведущее отраслевое издание индустрии живых развлечений, с радостью объявляет номинантов на 36-ю ежегодную премию Pollstar Awards. Эти награды - главное событие трехдневной конференции Pollstar Live!, крупнейшей в мире встречи профессионалов индустрии, эти награды признают и отмечают самых инновационных и успешных артистов, туры, компании, площадки и руководителей.

Победители будут объявлены на церемонии награждения в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе 19 февраля 2025 года. Среди знаменитостей, которые в прошлом были ведущими церемонии и участвовали в ней, - Dave Chappelle, Dave Grohl, Sir Elton John, Don Henley, Sebastian Maniscalco, Lars Ulrich и другие.

В номинации "Rock Tour Of The Year" на награду претендуют:

Blink-182’s “The More Time Tour”
Bruce Springsteen And The E Street Band’s “2024 World Tour”
Coldplay’s “Music Of The Spheres World Tour”
Foo Fighters’ “Everything Or Nothing At All Tour”
Green Day’s “The Saviors Tour”
Metallica’s “M72 World Tour”

В категории "Residency Of The Year" на награду претендуют:

Adele at The Colosseum at Caesars Palace/Neue Messe München
Billy Joel at Madison Square Garden
Dead & Company at The Sphere
Eagles at The Sphere
Jason Isbell And The 400 Unit at Ryman Auditorium
U2 at The Sphere

METALLICA's M72 World Tour Nominated In




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