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*Альбом METALLICA "Master Of Puppets" назван лучшим металл-ди... 129
*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 64
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 46
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 45
*Лидер ACCEPT о жизни в ЭсЭшЭй 28
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 14 июня на Parken Stadium, Copenhagen, Denmark, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Hit the Lights
Leper Messiah
72 Seasons
If Darkness Had a Son (followed by "All Nighter at the Hong Kong Bar" Kirk & Rob doodle)
The Day That Never Comes
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Blackened
Fuel
Seek & Destroy (false start)
Master of Puppets




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