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*Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах 30
*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 28
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Metallica

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|||| сегодня

METALLICA учится делать винил



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Группа METALLICA опубликовала видео, в котором James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett и Robert Trujillo учатся делать винил и создают собственные копии "Ride The Lightning".




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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25 июл 2024
gravitgroove
...и гвоздем автограф по дорожкам, после чего удалить исходную болванку, мастер-пленку и микс в на рабочей станции.
25 июл 2024
resurgamresponses
это наверно на собственной фабрике которую они прикупили

просмотров: 488

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