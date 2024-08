сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 18 августа на U.S. Bank Stadium, Minneapolis, MN, USA, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

Lux Æterna

Screaming Suicide

Kirk and Rob Doodle (Sonny Curtis’ “Love is All Around” a cappella & Ozzy Osbourne's “Over the Mountain")

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

The Call of Ktulu (Dedicated to Cliff Burton)

The Unforgiven

Inamorata

Battery

Moth Into Flame (False start due to James coming in on a 4 count and not 8 count)

One

Enter Sandman Moth Into Flame (False start due to James coming in on a 4 count and not 8 count)OneEnter Sandman http://www.metallica.com







+1 -0



просмотров: 108