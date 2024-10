сегодня



METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана



Фонд METALLICA All Within My Hands пожертвовал $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана Хелен. обрушился на территорию США в четверг, 26 сентября, и с тех пор затронул несколько населенных пунктов на протяжении 500 миль, оставив после себя следы разрушений на территории Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Теннесси. В настоящее время это третий самый смертоносный ураган, обрушившийся на США в этом столетии: погибло более 215 человек, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Это безусловная трагедия. Исторический уровень воды и широкомасштабное наводнение в Аппалачах сделали сотни дорог недоступными, что затрудняет спасательные работы.



All Within My Hands жертвует по 50 000 долларов на нужды World Central Kitchen и Team Rubicon.









Our @AWMHFoundation is donating $50,000 each to @WCKitchen and @TeamRubicon to aid in first-response efforts.





