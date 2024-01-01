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*MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH 29
*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 25
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 18
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Metallica

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6 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

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2 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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25 сен 2024 : 		 Фонд METALLICA получил поддержку от CARHARTT

24 сен 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO о первом миллионе от METALLICA

24 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о прослушиваниях в METALLICA

18 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°

12 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 сен 2024 : 		 METALLICA выпускает электрический стул

8 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

7 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 сен 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «Надеюсь, фильм будет крутым!»

4 сен 2024 : 		 Новое видео METALLICA

2 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 авг 2024 : 		 Фрагмент фильма с участием вокалиста METALLICA

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29 авг 2024 : 		 На концерте METALLICA умер фанат
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METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана



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Фонд METALLICA All Within My Hands пожертвовал $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана Хелен. обрушился на территорию США в четверг, 26 сентября, и с тех пор затронул несколько населенных пунктов на протяжении 500 миль, оставив после себя следы разрушений на территории Флориды, Джорджии, Южной Каролины, Северной Каролины и Теннесси. В настоящее время это третий самый смертоносный ураган, обрушившийся на США в этом столетии: погибло более 215 человек, сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести. Это безусловная трагедия. Исторический уровень воды и широкомасштабное наводнение в Аппалачах сделали сотни дорог недоступными, что затрудняет спасательные работы.

All Within My Hands жертвует по 50 000 долларов на нужды World Central Kitchen и Team Rubicon.

Our @AWMHFoundation is donating $50,000 each to @WCKitchen and @TeamRubicon to aid in first-response efforts.






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