Вокалист METALLICA о появлении в Fortnite



JAMES HETFIELD в новом эпизоде подкаста "The Metallica Report" обсудил участие в Fortnite:



«Я приравниваю это к тому, что у нас есть огромная семья. Семья METALLICA интернациональна, и, вероятно, в каждом уголке земли есть член семьи METALLICA. И Fortnite — это то же самое. Они объединили множество людей по всей планете, так что совместная работа имеет смысл. Им есть что почерпнуть из нашей семьи, и наоборот. Так что это просто замечательная идея. Как мне объяснили, это как будто другой континент. И мы уже играли на всех семи, [так что] можем сыграть и на восьмом. Так что давайте участвовать в этом и, да, исследовать, рисковать и наблюдать, что из этого получится. Почему бы и нет?».



Говоря о сходстве между сообществами METALLICA и Fortnite, James Hetfield сказал:



«Вас могут принять независимо от того, кто вы, кем вы являетесь, или как вы хотите выглядеть, или как вы стремитесь подобрать аксессуары, или что-то еще».



На вопрос о том, сможет ли он сыграть в Fortnite под собственную песню, James Hetfield сказал:



«Я не пробовал. Я уже пробовал играть в "Guitar Hero", но это не имеет особого отношения к гитаре. Это игра. Там ты просто тренируешь реакцию и бьешь по чему-то в определенное время. Это больше про синхронность. Играть в "Guitar Hero" почти как быть барабанщиком — гораздо больше, чем быть гитаристом, правда, в некотором смысле. Там смысл в чувстве ритма. Но, да, это весело. Но, да, в Fortnite ты одновременно делаешь больше, чем берешь одну ноту за раз. Но [я бы], наверное, не стал выдающимся игроком. Я бы соревновался и старался стать лучше. Да, конечно... Особенно если ты живешь в этом мире и делаешь это каждый день, ты станешь лучше — это же так просто. И, черт возьми, я столько всего не знаю об этом, что мне даже интересно учиться самому. И да, это как будто свой собственный континент, свой собственный язык, у него, вероятно, есть свой собственный набор, я даже не хочу назвать это правилами, но этикет и тому подобное, которые, вероятно, сильно отличаются от внешнего мира, о чем я и знать не знаю. Так что люди словно создают свою собственную вселенную, что невероятно и просто чудесно».

