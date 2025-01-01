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Гитарист METALLICA о BLACK SABBATH: «Моя жизнь была бы совсем другой, если бы они не создали то, что создали»



KIRK HAMMETT в недавнем интервью обсудил участие группы в финальном шоу BLACK SABBATH:



«Это реальная возможность сказать спасибо Ozzy, Tonym Geezer'y и Bill'y, потому что они, чёрт возьми, написали книгу об этом жанре. Они развили его, они наполнили его содержанием, так что мы можем использовать то, что они сделали, как ступеньку для своего творчества.



Если бы не эти четверо парней, возможно, мы бы до сих пор блуждали в потёмках. Но тот факт, что они создали жанр, — и не только создали, но и развили его, а затем превратили в несколько разных направлений на протяжении своей карьеры, вдохновляет меня и моих коллег в музыкальном плане. Как же отблагодарить такого человека? ... Я чувствую себя счастливым и благословлённым, что нахожусь в ситуации, когда могу сказать спасибо родоначальникам этого жанра. Я люблю этих ребят. Я люблю их за то, что они сделали. И я хочу, чтобы они знали, что я им очень благодарен, потому что моя жизнь была бы совсем другой, если бы они не создали то, что создали».







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