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*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 21
*Гитарист EXODUS: «DESTRUCTION и KREATOR заслуживают большего... 17
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 16
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Metallica

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1 ноя 2024 : 		 Гитарист METALLICA показал свои инструменты

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12 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

4 окт 2024 : 		 Сколько гитар у METALLICA в туре?

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1 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 сен 2024 : 		 Фронтмен METALLICA: «Дух Клиффа живёт в каждом из нас»

25 сен 2024 : 		 Фонд METALLICA получил поддержку от CARHARTT

24 сен 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO о первом миллионе от METALLICA

24 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о прослушиваниях в METALLICA

18 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°

12 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 сен 2024 : 		 METALLICA выпускает электрический стул

8 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Гитарист METALLICA показал свои инструменты



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KIRK HAMMETT был недавним гостем Gibson TV's "The Collection" — видео доступно ниже:

0:00 Introducing Kirk Hammett
0:45 Interview - Kirk's first memories of guitar
10:42 - 1952 Les Paul Goldtop
14:05 - 1960 Les Paul TV Special
16:42 - 1956 Les Paul Custom
19:50 Interview (cont'd) - guitars used on Metallica albums and collecting guitars
24:19 - 1958 Les Paul Standard
28:10 - 1958 Les Paul Custom
31:08 Interview (cont'd) - Playing Bob Rock's sunburst Les Paul
33:50 - 1958 Les Paul Standard
37:35 Interview (cont'd) - Buying "Greeny"
43:35 - 1959 Les Paul Standard "Greeny"
50:55 - 1959 Les Paul Standard
55:02 - 1960 Les Paul Standard "Sunny"
57:26 Interview (cont'd) - A love of Korina Flying Vs
58:43 - 1957 Korina Flying V Prototype
01:02:26 - 1963 Korina Explorer™
01:07:27 - 1979 Flying V
01:13:30 Interview (cont'd) - Collecting Flying Vs
01:18:16 - 1972 Medallion Flying V
01:22:12 Interview (cont'd) - What Kirk looks for when buying vintage guitars
01:26:08 - 1959 ES-335TD
01:30:53 - 1955 ES-295
01:34:00 Interview (cont'd) - How Kirk designed his first signature ESP guitar
01:37:10 - ESP KH-1 "Joker"
01:41:15 Interview (cont'd) - Kirk on returning to Gibson as an artist
01:44:15 - 1964 J-180 Everly Brothers
01:47:16 Interview (cont'd) - Talking about guitars forever




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