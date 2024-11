сегодня



Гитарист METALLICA показал свои инструменты



KIRK HAMMETT был недавним гостем Gibson TV's "The Collection" — видео доступно ниже:



0:00 Introducing Kirk Hammett

0:45 Interview - Kirk's first memories of guitar

10:42 - 1952 Les Paul Goldtop

14:05 - 1960 Les Paul TV Special

16:42 - 1956 Les Paul Custom

19:50 Interview (cont'd) - guitars used on Metallica albums and collecting guitars

24:19 - 1958 Les Paul Standard

28:10 - 1958 Les Paul Custom

31:08 Interview (cont'd) - Playing Bob Rock's sunburst Les Paul

33:50 - 1958 Les Paul Standard

37:35 Interview (cont'd) - Buying "Greeny"

43:35 - 1959 Les Paul Standard "Greeny"

50:55 - 1959 Les Paul Standard

55:02 - 1960 Les Paul Standard "Sunny"

57:26 Interview (cont'd) - A love of Korina Flying Vs

58:43 - 1957 Korina Flying V Prototype

01:02:26 - 1963 Korina Explorer™

01:07:27 - 1979 Flying V

01:13:30 Interview (cont'd) - Collecting Flying Vs

01:18:16 - 1972 Medallion Flying V

01:22:12 Interview (cont'd) - What Kirk looks for when buying vintage guitars

01:26:08 - 1959 ES-335TD

01:30:53 - 1955 ES-295

01:34:00 Interview (cont'd) - How Kirk designed his first signature ESP guitar

01:37:10 - ESP KH-1 "Joker"

01:41:15 Interview (cont'd) - Kirk on returning to Gibson as an artist

01:44:15 - 1964 J-180 Everly Brothers

01:47:16 Interview (cont'd) - Talking about guitars forever







