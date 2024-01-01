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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 56
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 16
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось первого июня в Австрии, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Enter Sandman
72 Seasons
If Darkness Had a Son (followed by Kirk & Rob "Der Kommissar“ doodle)
The Day That Never Comes
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Lux Æterna (false start)
Seek & Destroy
One
Master of Puppets




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