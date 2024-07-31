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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 12 июля в Мадриде, доступно ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Cyanide
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son (followed by 'Sangria Brain' Kirk & Rob doodle)
The Day That Never Comes
Shadows Follow
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Battery
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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31 июл 2024
s
smolet18-02-44
Красавцы! Каждое выступление - полные стадионы! Что не говори, а метла легенда, которая не теряет популярности и по сей день, при этом расширяя аудиторию, отцы приводят детей на концерты.
31 июл 2024
m
moongrave
Ну металлика группа классная, правда их песни могут просто сильно надоесть за много лет. Но вот эти видео, сцена сколько же людей задействовано, по сути они много зарабытывают, но отдают тоже не мало, а когда металлика прекратиться скольким людям придется искать работу.

просмотров: 254

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