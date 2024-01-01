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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось тридцатого августа в Сиэттле, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Leper Messiah
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son (Dedicated to Megan, from Make-a-Wish)
Kirk and Rob Doodle (“Orca Attack”)
The Day That Never Comes
Shadows Follow
Orion (Dedicated to Cliff Burton)
Nothing Else Matters (KH Doodle intro)
Sad but True (Extended James Outro)
Blackened
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets




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