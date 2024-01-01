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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось тридцатого августа в Сиэттле, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

King Nothing

72 Seasons

If Darkness Had a Son (Dedicated to Megan, from Make-a-Wish)

Kirk and Rob Doodle (“Orca Attack”)

The Day That Never Comes

Shadows Follow

Orion (Dedicated to Cliff Burton)

Nothing Else Matters (KH Doodle intro)

Sad but True (Extended James Outro)

Blackened

Fuel

Seek & Destroy

Master of Puppets King Nothing72 SeasonsIf Darkness Had a Son (Dedicated to Megan, from Make-a-Wish)Kirk and Rob Doodle (“Orca Attack”)The Day That Never ComesShadows FollowOrion (Dedicated to Cliff Burton)Nothing Else Matters (KH Doodle intro)Sad but True (Extended James Outro)BlackenedFuelSeek & DestroyMaster of Puppets







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