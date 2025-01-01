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Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько сильными, насколько это возможно»



JAMES HETFIELD в новом выпуске "The Metallica Report" поделился своим мыслями о сочинении текстов:



«Я не изучал литературу — никогда, правда — все книги, которые нужно читать в детстве, я не читал, но я могу взять книгу и пролистать её. В основном я вижу слова, которые мне интересны, чисто из любопытства. Я бы сказал, что для меня, выходца из графической среды, едва ли не важнее, как выглядит слово. Например, "Lux Æterna" — ну круто же? Там есть X, а потом A и E вместе. Это круто. Посмотрите, как оно выглядит.



Что касается того, что Том Уэйтс просто мастер текстов песен, рисующий картину в одном предложении, мне это интересно, и это требует проработки. Я видел, как Том словно проживает свои тексты. У него большой словарный запас. Он может сидеть и говорить. Я так не могу.



Доступ к источникам, словарям и тому подобным вещам в наше время — это здорово. Кто-то присылает мне что-то, а я смотрю на слово и не знаю, что это такое. Я выделяю его, смотрю. "Отлично. Я понял". Я листаю книги, просто чтобы увидеть классные слова, и складываю их в небольшую кучку, чтобы понять, где их можно применить. Это похоже на сборку автомобиля, на сборку чего бы то ни было, на сбор множества маленьких слов. "Как они сочетаются друг с другом? Что это на самом деле значит? Достаточно ли этого для темы?" Потом я смотрю на группу вроде GREEN DAY, и у них есть простая фраза: "Знай своего врага" или "Знаешь ли ты своего врага?", что-то в этом роде. Это, вроде бы, так задорно и здорово, это цепляет, но это нельзя назвать литературной гениальностью. Так что "geniusness" — это ещё одно слово, которое я просто придумал. Бывает, что я тоже придумываю слова, чтобы донести до читателя свою мысль.



Для меня расстановка слов в песне — это как ещё один инструмент. Так что если "и", "этот", "если" мешают, просто избавьтесь от них. Я хочу, чтобы в песне были "мясистые" слова, чтобы они доносили суть и были достаточно расплывчатыми. Но я не рассказчик. Я не такой».



На вопрос о том, считает ли он, что с годами ему стало легче выражать себя через тексты песен, James ответил:



«Думаю, да. Когда мы записывали [альбомы METALLICA конца 1990-х годов] "Load" и "Reload", я был обескуражен количеством песен. Было 45 песен, для которых я должен был написать тексты, и я почувствовал: "Подождите-ка. Я должен написать тексты для 45 песен. Это безумие". Все эти 45 песен были бы не так сильны, как один действительно хорошо написанный текст, по крайней мере, для меня. И мне удобнее работать с тем, что, на мой взгляд, доносит суть. Да, мы с Lars'ом сопродюсеры, Грег Фидельман — сопродюсер. Я придумываю тексты. Они читают их. И они говорят: "Вот в этом слове я не уверен". Я говорю: "Дайте мне спеть. Позвольте мне это сказать". Например, в песне "Inamorata" есть такие слова: "Обида, как рак, растёт". Он такой: "Ах, слово "рак". Нет, ты не можешь это петь. Это слишком..." Да ладно. Я не пытаюсь выиграть какую-нибудь премию. Рак — это чертовски сильное слово. Его ненавидят, и если применить его к чему-либо, всё приобретает силу.



Я буду писать то, что мне нужно. Я буду прислушиваться к вам и вашему мнению по этому поводу. Если песня не понравится, я пойму это, но я не собираюсь вставлять в неё какие-то пустые слова ради рифмы. А иногда это необходимо. В некоторых местах рифма может быть важнее контекста, но я хочу, чтобы слова были настолько сильными, насколько это возможно».







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