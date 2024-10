сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 29 сентября на Estadio GNP Seguros, Mexico City, Mexico, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Cyanide

The Memory Remains

Lux Æterna

Too Far Gone?

Kirk and Rob Doodle (Conjunto Africa's "Los Luchadores")

Fade to Black

You Must Burn!

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Whiskey in the Jar

Battery

Moth Into Flame

One

Enter Sandman The Call of KtuluThe UnforgivenWhiskey in the JarBatteryMoth Into FlameOneEnter Sandman







+1 -0



просмотров: 151