5 сен 2024



Вокалист METALLICA: «Надеюсь, фильм будет крутым!»



В новом эпизоде "The Metallica Report", JAMES HETFIELD рассказал о своем участии в фильме "The Thicket", выходящем в прокат шестого сентября:



«Питер Динклэйдж связался со мной через менеджмент: “У меня есть для тебя роль в том, что над чем мы работаем. Я сразу подумал о тебе". А я такой: “Хорошо, круто". Я вообще не люблю актёрскую игру. Я к тому, что мне хватает актёрской игры на сцене, например, проецирования. Для нас на сцене проецирование больше похоже на бродвейскую постановку. Когда ты снимаешься в кино, ты делаешь совсем немного, и этого "ого" достаточно. Я люблю большие проекты. Так что для меня приглашение поучаствовать в фильме, где мне не нужно ходить на пробы или что-то в этом роде, потому что это меня не интересует, это нормально. Я уже делал это раньше, и это не моё на самом деле. Но меня пригласили. Была ещё пара вещей, которые я уже делал раньше. Режиссёр Джо Берлингер попросил меня сделать что-то похожее в фильме о Теде Банди, который он снимал. Он сказал что-то вроде: "У меня есть одна роль. Ты идеально для неё подойдёшь. Давай сделаем это". И получилась похожая ситуация с Питером Динклэйджем: "Есть роль. Тебе не нужно ничего делать, не нужно практиковаться. Просто будь собой". А я ответил: "Хорошо, я могу это сделать"».



Он также рассказал о том, как утомителен процесс создания фильмов и как он кардинально отличается от выступлений на сцене:



«Я сижу в трейлере, а на улице, наверное, минус 10 градусов в Канаде, мы находимся за пределами Калгари, и я сижу там в старинной одежде, 1800-х годов, рубежа веков. Шерсть — это здорово, а вот обувь — не очень. Я сижу там с [моим ассистентом] Рэем. Он говорит: "У тебя сегодня съёмки". А в конце дня мне говорят: "Мы сегодня не успели". И я сказал Рэю: "В следующий раз, когда меня попросят сделать что-то подобное, напомни мне, чтобы я отказался". [Смеётся]. Но в тот момент всё было именно так. Когда всё уже сделано, работа, которую ты проделал, выглядит так: "Да это была ерунда". Но когда ты сидишь в трейлере и ждёшь, всё иначе. Музыка — это не ожидание. "У меня есть идея. Сними это. Давай сделаем это". Меня сводило с ума, что нужно было заучить свою реплику и ждать, когда она прозвучит через пять дней. Когда я даю интервью или, например, мне говорят: "Поздоровайся с ним", "Поздравь с...", я хочу, чтобы всё было естественно, за один дубль. "Давайте сделаем это". Не знаю. Назовём это это методом Лу Рида: "Зачем нам делать это снова? Мы уже это делали". Вот что мне нравится. А кино — это совсем не то... Не моё. Но было весело оказаться там, играть в вестерне, носить шляпу, носить оружие, иметь значок. И я не хочу раскрывать все подробности, но там были одежда, соответствующая эпохе, езда на лошадях и всё в таком духе. Это в моей ДНК. Я люблю это. Другое дело — снимать кино. Но я благодарен за то, что снимаюсь в нём. Я благодарен, что меня пригласили. Надеюсь, фильм выйдет крутым. Я просто ещё один чувак, играющий роль ради общего блага. Когда мы на гастролях играем музыку, у нас всё под контролем, а на съёмках это не так. Так что я просто доверяю процессу и получаю от него столько удовольствия, сколько могу. Для меня это точно не карьерный выбор. Мне нравится то, чем я занимаюсь, и я хочу продолжать делать это до последнего вздоха. Но такие моменты увлекательны. Мне нравится, когда кто-то о чём-то меня просит. Они представляют тебя в какой-то роли, а потом ты делаешь это. Я думаю, это было очень круто со стороны Питера».











+3 -0



( 5 ) просмотров: 3523

