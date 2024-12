16 дек 2024



METALLICA в десятке самых успешных туров 2024



Pollstar, «Голос живых выступлений» и авторитетный источник подробных данных о концертной индустрии, с гордостью объявляет, что тур Тейлор Свифт «Eras» и мировое турне COLDPLAY «Music Of The Spheres» установили новые ориентиры в мировой концертной индустрии. Историческое достижение Свифт как первого в истории тура, собравшего более 2 миллиардов долларов, подчеркивает ее беспрецедентное влияние, а тур COLDPLAY прочно вошел в историю, поскольку на него было продано более 10,3 миллиона билетов - больше всего билетов на одного артиста в рамках одного тура. Оба тура заняли два первых места в рейтинге 200 лучших мировых гастролирующих артистов Pollstar, опубликованном ведущим изданием в выпуске «Итоги года», вышедшем сегодня, а COLDPLAY также украсил обложку этого знакового издания.



В долгожданном ежегодном выпуске Pollstar, посвященном окончанию года, в котором публикуются чарты, подробная информация об индустрии, вопросы и ответы и многое другое, подтверждается, что Тейлор Свифт вошла в историю как первый артист, которому удалось совершить тур с оборотом в 2 миллиарда долларов, с совокупным оборотом в 2 201 107 485 долларов. Рекордные сборы Свифт в 2024 году составили 1,04 миллиарда долларов, а более 5,2 миллиона билетов, проданных на 80 концертах за отчетный период, сделали тур «Eras» неоспоримым культурным феноменом. Примечательно, что в прошлом году тур стал первым в истории, преодолевшим рубеж в 1 миллиард долларов. Продав 10,05 миллиона билетов за весь тур, Свифт стала обладательницей рекорда по количеству проданных билетов на любой тур сольного исполнителя. Общий рекорд по количеству проданных билетов в рамках одного тура принадлежит COLDPLAY «Music of the Spheres», который преодолел отметку в 10 миллионов билетов, продав в общей сложности 10,3 миллиона.



«2024 год стал историческим для индустрии живых развлечений, такого мы, возможно, больше не увидим за всю нашу жизнь», — заявил Энди Генслер, главный редактор Pollstar. «Несмотря на то, что с 2023 года темпы развития индустрии замедлились, мы все равно увидели рекордные доходы, а два лучших тура всех времен проходили одновременно. Мощный тур Тейлор Свифт «Eras» побил рекорд всех гастролей, собрав около 2,2 миллиарда долларов. В то же время тур COLDPLAY «Music Of The Spheres» разошелся тиражом более 10,3 миллиона билетов, что является самым большим показателем за всю историю живых выступлений. На сегодняшний день тур собрал более 1,3 миллиарда долларов и остается вторым самым кассовым туром в истории, а в 2025 году запланировано еще 48 концертов. Для нас большая честь представить их на обложке специального выпуска журнала Pollstar «Year End Special», самого крупного за всю 42-летнюю историю Pollstar. Я безмерно горжусь работой, которую проделала наша команда для создания этого монументального издания».



METALLICA оказалась на девятой строчке, собрав 179.5 миллиона долларов и продав 1.5 миллиона билетов на 24 концерта.







+0 -1



( 1 ) просмотров: 227