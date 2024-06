сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось девятого июня в Хельсинки, доступно для просмотра ниже:



Whiplash

For Whom the Bell Tolls

Ride the Lightning

Until It Sleeps

72 Seasons

If Darkness Had a Son (followed by Kirk & Rob doodle "Olen kaunis" by Pelle Miljoona Oy)

The Day That Never Comes

Shadows Follow

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Battery

Moth Into Flame

One

The Call of Ktulu

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Battery

Moth Into Flame

One

Enter Sandman







