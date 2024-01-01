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Metallica

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Фронтмен METALLICA: «Дух Клиффа живёт в каждом из нас»



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JAMES HETFIELD в еженедельном подкасте "The Metallica Report" ответил на вопрос, ощущает ли он влияние покойного басиста группы, Клиффа Бёртона на своё творчество:

«Безусловно. Дух Клиффа живёт в каждом из нас. В моём случае это проявляется так: я могу сказать: "Клифф, что было бы действительно круто вот здесь?" И я действительно — я так высоко ценю его, что до сих пор прошу его о помощи. И я задаю себе вопрос: "Понравилось бы это Клиффу?" Для меня это довольно высокие стандарты. У нас и так высокие стандарты в отношении самих себя, но если я смог впечатлить Клиффа, значит, день удался».




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