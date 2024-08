сегодня



Фронтмен W.A.S.P.: «METALLICA стала METALLICA только после "...And Justice For All"»



Blackie Lawless в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, мог ли он предположить, что METALLICA станет такой известной, когда в начале 1985 года группа играла на разогреве у W.A.S.P. в американском турне:



«Честно говоря, я считаю, что вряд ли кто-то способен заглянуть в хрустальный шар и предвидеть это. Я вижу это по-другому. Для меня METALLICA — это James. И я не хочу сказать, что я отношусь к остальным участникам группы свысока — конечно, нет, но так как я сам певец, мне ближе вокалист. И по сей день я слушаю, как James управляет песнями, а на жаргоне вокалистов, когда мы управляем треком, это значит, что мы выжимаем из него все соки. Мы с помощью вокала задаём жару и ведем всех вперед. И даже тогда James уже был на высоте в этом аспекте.



Незадолго до моего появления в эфире была реклама 1980-х, и первое, что я услышал, — это голос [покойного вокалиста QUIET RIOT] Кевина ДюБроу. Кевин был одним из лучших в управлении треком. Мощь, исходящая от этих парней, просто неумолима, и с ней приходится считаться. И James обладал этим качеством уже тогда. Так что, как я уже сказал, я заметил это в самом начале, но предсказать, во что это выльется, я, конечно же, не мог.



Если быть до конца честным, METALLICA стала METALLICA только после "...And Justice For All", по крайней мере, в том масштабе, в котором мы знаем их сейчас. Были ли у них поклонники до этого? Конечно, были. Но чтобы они стали настолько популярными, как сейчас, — нет. Для этого нужно время. Просто планеты сошлись для них. Они уже записали "...And Justice For All", а потом вышел "Чёрный альбом", а на нём появилась эта песня "Enter Sandman". И в этот момент история была переписана».















