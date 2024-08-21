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Metallica

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Фронтмен W.A.S.P.: «METALLICA стала METALLICA только после "...And Justice For All"»



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Blackie Lawless в интервью "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, мог ли он предположить, что METALLICA станет такой известной, когда в начале 1985 года группа играла на разогреве у W.A.S.P. в американском турне:

«Честно говоря, я считаю, что вряд ли кто-то способен заглянуть в хрустальный шар и предвидеть это. Я вижу это по-другому. Для меня METALLICA — это James. И я не хочу сказать, что я отношусь к остальным участникам группы свысока — конечно, нет, но так как я сам певец, мне ближе вокалист. И по сей день я слушаю, как James управляет песнями, а на жаргоне вокалистов, когда мы управляем треком, это значит, что мы выжимаем из него все соки. Мы с помощью вокала задаём жару и ведем всех вперед. И даже тогда James уже был на высоте в этом аспекте.

Незадолго до моего появления в эфире была реклама 1980-х, и первое, что я услышал, — это голос [покойного вокалиста QUIET RIOT] Кевина ДюБроу. Кевин был одним из лучших в управлении треком. Мощь, исходящая от этих парней, просто неумолима, и с ней приходится считаться. И James обладал этим качеством уже тогда. Так что, как я уже сказал, я заметил это в самом начале, но предсказать, во что это выльется, я, конечно же, не мог.

Если быть до конца честным, METALLICA стала METALLICA только после "...And Justice For All", по крайней мере, в том масштабе, в котором мы знаем их сейчас. Были ли у них поклонники до этого? Конечно, были. Но чтобы они стали настолько популярными, как сейчас, — нет. Для этого нужно время. Просто планеты сошлись для них. Они уже записали "...And Justice For All", а потом вышел "Чёрный альбом", а на нём появилась эта песня "Enter Sandman". И в этот момент история была переписана».








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КомментарииСкрыть/показать 6 )

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21 авг 2024
S
SnakeZ
В чем то он прав - переслушивал тут AJFA в лимитке на Яндексе, там вторым диском идет концерт в Сиэтле (давно не смотрел его, когда то покадрово знал... до дыр затер видеокассету с ним) - та мощь в голосе про которую говорит Блэки хорошо слышна на этом концерте. В туре по MOP он так не пел.
Like!2
21 авг 2024
гладиатор
Справедливо.
Like!1
21 авг 2024
d
decided
Я бы еще и добавил, что и благодаря выходу первого клипа "ONE" в эфир музыкальных телеканалов ! И понеслась мощь Джеймса по планете !
Like!2
21 авг 2024
gravitgroove
Не знаю, на сколько сегодня этот альбом может на кого-то оказать влияние, но очевидно, что на группы 90х этот диск был одним из главных ориентиров, причем не только у американских акцентированных на кач групп (даже у Ministry в их "One one fix" слышно влияние из "Shortest Straw" в основной части, кроме лид партий явно навевающей мегадетовскую "Five Magic"), но и у европейской дэт и дэт дум сцены. Почти у всех у них в середине 90-х можно услышать схожую стилистику в аранжировке, что происходит в "To live is to die". Если выдавать единственную 10 - точку из всей дискографии, то именно этому альбому отдам кубок победителя.
Вокал на нем ни до, ни после более таким сердитым не был.
Like!1
21 авг 2024
father
Джастис это ваще заебись, басца бы туда ещё добавить:)
Like!1
21 авг 2024
E
Evil3062
да вот х...й 88 это прогрессия 86 где и стала основа всего, даже 91

просмотров: 670

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