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*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 40
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*Новое видео AVANTASIA 26
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
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Metallica

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13 дек 2024 : 		 Благотворительный концерт METALLICA на следующей неделе

1 дек 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO о месте в METALLICA

12 ноя 2024 : 		 Тур METALLICA претендует на награду Pollstar

1 ноя 2024 : 		 Гитарист METALLICA показал свои инструменты

20 окт 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «Мы не собираемся быть группой, играющей одни хиты»

18 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

12 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

11 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

9 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

8 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

6 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 окт 2024 : 		 METALLICA пожертвовала $100,000 на оказание помощи пострадавшим от урагана

4 окт 2024 : 		 Сколько гитар у METALLICA в туре?

2 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 окт 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

29 сен 2024 : 		 Фронтмен METALLICA: «Дух Клиффа живёт в каждом из нас»

25 сен 2024 : 		 Фонд METALLICA получил поддержку от CARHARTT

24 сен 2024 : 		 ROBERT TRUJILLO о первом миллионе от METALLICA

24 сен 2024 : 		 DAVID ELLEFSON о прослушиваниях в METALLICA

18 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

17 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

15 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

13 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA. Теперь в 360°

12 сен 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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Благотворительный концерт METALLICA на следующей неделе



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Группа METALLICA опубликовала следующее сообщение:

«Мы с нетерпением ждем, когда сегодня выйдем на сцену YouTube Theater в рамках 'Helping Hands Concert & Auction', и мы невероятно рады, что уже через неделю, 19 декабря, вы сможете все его увидеть на нашем канале»

Помимо METALLICA, в концерте заявлены выступления Sammy Hagar, Michael Anthony, Joe Satriani и Kenny Aronoff, а также SistaStrings. Ведущим мероприятия будет Jimmy Kimmel




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