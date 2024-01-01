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Благотворительный концерт METALLICA на следующей неделе



Группа METALLICA опубликовала следующее сообщение:



«Мы с нетерпением ждем, когда сегодня выйдем на сцену YouTube Theater в рамках 'Helping Hands Concert & Auction', и мы невероятно рады, что уже через неделю, 19 декабря, вы сможете все его увидеть на нашем канале»



Помимо METALLICA, в концерте заявлены выступления Sammy Hagar, Michael Anthony, Joe Satriani и Kenny Aronoff, а также SistaStrings. Ведущим мероприятия будет Jimmy Kimmel







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