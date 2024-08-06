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*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Новая песня OPETH 36
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Metallica

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6 авг 2024 : 		 Шузы от METALLICA

5 авг 2024 : 		 JOHN BUSH: «METALLICA — это группа, которая никогда не останавливается на достигнутом»

4 авг 2024 : 		 Вокалист METALLICA: «В этом мире нет лучшего чувства, чем помогать кому-то другому и делать это, никому не рассказывая об этом»

3 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

1 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

31 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

27 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 июл 2024 : 		 METALLICA учится делать винил

24 июл 2024 : 		 Трейлер нового фильма с участием вокалиста METALLICA

16 июл 2024 : 		 Альбом METALLICA уже 750 недель в чартах

13 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

12 июл 2024 : 		 Вокалист METALLICA снялся в новом фильме

12 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

10 июл 2024 : 		 Вокалист METALLICA отправил 6 машин в музей

7 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

5 июл 2024 : 		 Насколько сейчас хорош Lars? Отвечает вокалист METALLICA

4 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

3 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

2 июл 2024 : 		 Продюсер METALLICA об отсутствии баса на "...And Justice For All"

2 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

30 июн 2024 : 		 Вокалист METALLICA о появлении в Fortnite

29 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

28 июн 2024 : 		 BRIAN TATLER присоединился на сцене к METALLICA
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Шузы от METALLICA



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В этом году Wolverine x Metallica выпускают Scholars Rancher Boot: классический силуэт в стиле вестерн, выполненный в экстремальном черном стиле. Эти ботинки созданы из первоклассных материалов и водонепроницаемой зернистой кожи, а их верхняя часть украшена индивидуальным рисунком черепа, выполненным Брэндоном Хертом. В коллекции Wolverine x Metallica Scholars также представлен ассортимент одежды и аксессуаров из предыдущих коллабораций, включая кепку дальнобойщика, футболку, бандану и носки.

Wolverine, 141-летний бренд обуви и одежды, давно стремится поддерживать следующее поколение квалифицированных специалистов. 50 % всех продаж коллекции Wolverine x Metallica Scholars пойдут на поддержку Metallica Scholars Initiative - крупной инициативы в области образования рабочей силы, которая оказывает прямую поддержку муниципальным колледжам в расширении их программ профессионального и технического образования, предоставляя навыки и услуги студентам, желающим поступить на традиционную профессию или другую прикладную программу обучения.




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