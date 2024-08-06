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Шузы от METALLICA



В этом году Wolverine x Metallica выпускают Scholars Rancher Boot: классический силуэт в стиле вестерн, выполненный в экстремальном черном стиле. Эти ботинки созданы из первоклассных материалов и водонепроницаемой зернистой кожи, а их верхняя часть украшена индивидуальным рисунком черепа, выполненным Брэндоном Хертом. В коллекции Wolverine x Metallica Scholars также представлен ассортимент одежды и аксессуаров из предыдущих коллабораций, включая кепку дальнобойщика, футболку, бандану и носки.



Wolverine, 141-летний бренд обуви и одежды, давно стремится поддерживать следующее поколение квалифицированных специалистов. 50 % всех продаж коллекции Wolverine x Metallica Scholars пойдут на поддержку Metallica Scholars Initiative - крупной инициативы в области образования рабочей силы, которая оказывает прямую поддержку муниципальным колледжам в расширении их программ профессионального и технического образования, предоставляя навыки и услуги студентам, желающим поступить на традиционную профессию или другую прикладную программу обучения.







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