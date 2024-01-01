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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 52
*Лидер ACCEPT женился! 33
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось в рамках выступления на Commonwealth Stadium, Edmonton, Alberta, 23 августа, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Through the Never
King Nothing
72 Seasons
If Darkness Had a Son
Kirk and Rob Doodle (“Edmonton We Got You”)
The Day That Never Comes
Shadows Follow
Orion (Dedicated to Cliff Burton)
Nothing Else Matters (Extended Kirk intro)
Sad but True (Extended James Outro)
Battery
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets




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