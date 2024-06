сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось седьмого июня в Хельсинки, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

Harvester of Sorrow

Leper Messiah

King Nothing

Lux Æterna

Too Far Gone? (followed by 'Helsinki Chocolate' Kirk & Rob doodle)

Fade to Black

Inamorata

Orion

Nothing Else Matters

Sad but True

Blackened

Fuel

Seek & Destroy

http://www.metallica.com







