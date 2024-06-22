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*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*Лидер DEICIDE: «Политики и религиозные деятели превратились ... 17
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось седьмого июня в Хельсинки, доступно для просмотра ниже:

Creeping Death
Harvester of Sorrow
Leper Messiah
King Nothing
Lux Æterna
Too Far Gone? (followed by 'Helsinki Chocolate' Kirk & Rob doodle)
Fade to Black
Inamorata
Orion
Nothing Else Matters
Sad but True
Blackened
Fuel
Seek & Destroy
Master of Puppets




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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22 июн 2024
гладиатор
Классно. Очень здорово, всегда нравится когда они играют эту вещь.
22 июн 2024
gravitgroove
Ппц они, конечно... Кто в ответе за то, что гитары так нестроят между собой, когда куплет начался? Нет, не просто слегка поплыл, а конкретно диссонирует, что ухо режет. Мне кажется, они участвуют в каком-то социальном эксперименте, иначе не объяснить. Ну не могут же они не слышать это сами, или кто-то из их команды, и ничего не предпринимать! Это не в первый раз.

просмотров: 273

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