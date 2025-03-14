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Metallica

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|||| 13 мар 2025

Барабанщик METALLICA о «Some Kind Of Monster»: «Всё строилось на доверии к режиссёрам»



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11 марта на конференции и фестивалях SXSW (South By Southwest) LARS ULRICH из METALLICA присоединился к глобальному креативному директору Apple Music и ведущему Apple Music 1 Зейну Лоу на сессии в Austin Convention Center в Остине, штат Техас, под названием «Breaking The Fourth Wall».

Во время беседы он рассказал о документальном фильме METALLICA «Some Kind Of Monster» 2004 года, который в итоге стал честным повествованием об одной из самых успешных металл-групп в мире. Изначально фильм задумывался как промовидео, оплаченное Elektra Records, чтобы задокументировать возвращение участников METALLICA в студию впервые за пять лет, но в итоге «Some Kind Of Monster» стал рассказом о трёх самых бурных годах карьеры METALLICA, в течение которых они столкнулись с зависимостью, сменой состава, плохой реакцией фанатов, личными неурядицами и почти распадом группы во время работы над альбомом «St. Anger».

После того, как ведущий отметил, что «Some Kind Of Monster» сблизил фанатов и METALLICA, он ответил:

«Некоторые говорят, что слишком сблизил [смеётся]. Фильм вышел в 2004 году, и в то время было не так много реалити-шоу. Не было многого, той экономики, креативной экономики и остальных вещей. В то время всё было по-другому.
Не знаю, в курсе ли вы, но изначально всё началось с того, что мы записывали новую пластинку, а эти замечательные режиссёры сняли совершенно новаторский и феноменальный фильм "Paradise Lost" о хард-рокерах, которые попадали во всевозможные неприятности в Арканзасе, были замешаны в убийствах и обвинялись в разных преступлениях. В общем, мы предоставили свою музыку для саундтреков и наладили отношения с этими режиссёрами. Мы попросили их прийти и снять, как мы создаём следующую пластинку METALLICA, но мы хотели сделать что-то вроде... Помните ножи Ginsu и все эти рекламные ролики? "Но вы также получите ещё один, а потом ещё один, а потом ещё шесть ножей Ginsu. И если вы закажете до полуночи, то..." — всё в таком духе. Так что в то время это было в порядке вещей. "Итак, новый альбом, если вы закажете новый альбом до полуночи..." В общем, они пришли снимать процесс создания следующей пластинки, и тут начались ад и срывы. Мы продолжали снимать, а потом они сняли всю ту безумную шнягу, которая произошла. И тогда звукозаписывающая компания, которая в то время финансировала съёмки, решила: "Подождите-ка. Что это такое?" И тогда мы поговорили с создателями фильма и сказали: "Мы доверяем вам, ребята. Если у вас есть задумка насчёт этого фильма, почему бы нам не выкупить права на него у звукозаписывающей компании?" Так что без всякого неуважения к звукозаписывающей компании, но мы выкупили эти права. Мы отдались во власть кинематографистов, а они превратили это в "Some Kind Of Monster". И мы были готовы к этому. Мы не знали, как всё будет происходить... Всё строилось на доверии к режиссёрам. А потом это превратилось в фильм, и нам пришлось задуматься: "Вот чёрт. Это полный доступ и полная прозрачность". Но мы приняли вызов, и поэтому решили, что нам стоит продолжать».

Насчёт того, как был принят «Some Kind Of Monster» во время его выхода, Lars сказал:

«Многие музыкальные фанаты и многие музыкальные критики посчитали, что, возможно, это слишком откровенно и в фильме есть вещи, которые, возможно, фанаты не должны видеть. Но в мире кино, в киносообществе, фильм был принят очень хорошо, очень положительно и получил восторженные отзывы, потому что в фильме была настоящая драматическая линия... Мне не стоит вдаваться в подробности. Документальные фильмы не всегда имеют драматическую линию, а в этот фильм она органично вписалась... Впоследствии он стал хитом в киносообществе. Он стал хитом или фильмом-образцом в сообществе специалистов по психическому здоровью, для многих психологов и психиатров, а также пособием по командообразованию, это наблюдение за тем, как команды работают под давлением, под творческим давлением и так далее. И я думаю, что в конце концов поклонники музыки и музыкальное сообщество оценили этот беспрецедентный — на тот момент — доступ к внутреннему устройству группы, творческим процессам и всем взлётам и падениям, через которые проходят люди, играющие музыку, в коллективе на этом этапе своей карьеры. И слава Богу, что у нас хватило веры в материал и веры в Джо [Берлингера] и Брюса [Синофски], наших режиссёров, чтобы передать им бразды правления и сказать: "Делайте с этим что хотите. Мы вам доверяем"».




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14 мар 2025
g
gravitgroove
что-то мне не нравится, как он выглядит на этой фотографии. В любом случае, здоровья дядьке.

просмотров: 247

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