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*Как вокалист MUDVAYNE перестал брать в рот крепкий 113
*Новое видео LIMP BIZKIT 36
*KERRY KING: «Друзья говорят, что лучше нового альбома я пока... 31
*KISS набрали миллиард 30
*Гитарист SEPULTURA: «Примите природу, мать вашу!» 25
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Metallica

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12 июл 2024 : 		 Вокалист METALLICA снялся в новом фильме

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27 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

26 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

25 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

24 июн 2024 : 		 Гитарист METALLICA: «Мало у нас концертов, мало!»

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22 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

21 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

20 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

19 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

18 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

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14 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA

14 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления METALLICA
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|||| 12 июл 2024

Вокалист METALLICA снялся в новом фильме



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Tubi Films опубликовали первые фото из нового мрачного вестерна "The Thicket", в съемках которого принимал участие James Hetfield. Премьера фильма, основой для которого стало одноименное произведение Joe R. Lansdale, намечено на шестое сентября. В фильме также принимали участие Juliette Lewis ("Yellowjackets"),Esmé Creed-Miles ("Hanna"),Levon Hawke ("The Crowded Room"),Leslie Grace ("In The Heights"),Gbenga Akinnagbe ("The Old Man"),Macon Blair ("I Care A Lot"),Ned Dennehy ("Peaky Blinders"),Andrew Schulz ("Infamous") и Arliss Howard ("Mank").

В роли Шорти снялся Peter Dinklage, охотник за головами, которому поручено найти женщину, похищенную жестоким убийцей. Действие фильма разворачивается на рубеже XX века, и Шорти и его друзья-следопыты отправляются в опасное и неоднозначное место, известное как Большая чаща.




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12 июл 2024
Вашингтон Ирвинг
Датч ван дер Линде

просмотров: 202

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