12 июл 2024



Вокалист METALLICA снялся в новом фильме



Tubi Films опубликовали первые фото из нового мрачного вестерна "The Thicket", в съемках которого принимал участие James Hetfield. Премьера фильма, основой для которого стало одноименное произведение Joe R. Lansdale, намечено на шестое сентября. В фильме также принимали участие Juliette Lewis ("Yellowjackets"),Esmé Creed-Miles ("Hanna"),Levon Hawke ("The Crowded Room"),Leslie Grace ("In The Heights"),Gbenga Akinnagbe ("The Old Man"),Macon Blair ("I Care A Lot"),Ned Dennehy ("Peaky Blinders"),Andrew Schulz ("Infamous") и Arliss Howard ("Mank").



В роли Шорти снялся Peter Dinklage, охотник за головами, которому поручено найти женщину, похищенную жестоким убийцей. Действие фильма разворачивается на рубеже XX века, и Шорти и его друзья-следопыты отправляются в опасное и неоднозначное место, известное как Большая чаща.







