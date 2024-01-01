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Насколько сейчас хорош Lars? Отвечает вокалист METALLICA



В рамках недавнего эпизода The Metallica Report", у James Hetfield спросили, согласен ли он с утверждением, что Lars в рамках тура "M72" играет на концертах лучше, чем за последние десять, а то и двадцать лет:



«Я бы сказал, что мы готовились к этому туру последние два года. Безусловно, мы играем отлично.



Надеюсь, он получает удовольствие и не слишком беспокоится о своей игре, потому что он позволял своим эмоциям овладевать им. Сейчас он немного больше беспокоится о том, чтобы точно играть под клик-трек, быть основательным.



Но да, я думаю, что сейчас как группа мы все играем очень здорово, очень плотно. И это меня не пугает, но мне всё равно, если мы облажаемся. Это весело. Всё равно бывают ошибки — или не ошибки — но всё равно случаются уникальные моменты, и это хорошо. Мы вовсе не хотим быть отполированной машиной, так что неважно, как мы практикуемся, неважно, насколько хорошо мы выступаем, как работаем, всё равно случается всякое».







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