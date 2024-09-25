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Metallica

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Фонд METALLICA получил поддержку от CARHARTT



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Квалифицированные рабочие и ремесленники давно стали становым хребтом Америки, формируя экономическое благополучие и трудолюбивый дух страны. Однако США продолжают испытывать растущую нехватку квалифицированной рабочей силы, а молодые работники сталкиваются с социальными препятствиями на пути к получению профессии, поскольку 79 % молодых американцев говорят, что их родители хотят, чтобы они получили высшее образование после средней школы, и только 5 % говорят то же самое о профессиональном училище. В этот День труда Carhartt, культовый американский бренд рабочей одежды, продолжает помогать устранять барьеры и ликвидировать дефицит квалифицированных профессий, выделив грант «For The Love Of Labor» на осень 2024 года для поддержки фонда METALLICA « All Within My Hands» и его инициативы Metallica Scholars Initiative.

Созданный участниками и руководством METALLICA, фонд All Within My Hands - это некоммерческая филантропическая организация, призванная поддерживать образование рабочей силы, связывая будущих работников с профессиональными программами в их местных сообществах. Грант Carhartt «»For The Love Of Labor«» пойдет на поддержку программы «Стипендиаты Metallica» в 60 муниципальных колледжах по всем 50 штатам, включая 18 новых учебных заведений, которые присоединятся к программе в июле 2024 года. Средства, предоставленные Carhartt, пойдут не только на оплату обучения в местных муниципальных колледжах, но и на сопутствующие услуги, такие как уход за детьми и транспорт, чтобы устранить преграды, которые могут помешать кандидатам получить образование в области квалифицированных профессий.

«»Metallica Scholars Initiative« родилась из нашего общего стремления избавиться от стигмы, связанной с профессиональными профессиями, и мы очень гордимся тем, как эта программа меняет жизни людей по всей стране», - комментирует Ларс Ульрих (Lars Ulrich) из METALLICA. «Важность обучения квалифицированным профессиям невозможно переоценить, и мы безмерно благодарны таким организациям, как Carhartt, которые вносят значительный вклад, разрушая барьеры и инвестируя в будущее квалифицированного труда».

Благодаря партнерству All Within My Hands с Американской ассоциацией общественных колледжей, Инициатива стипендиатов Metallica имеет уникальную возможность оказывать прямую поддержку в расширении программ профессионального и технического образования на местном уровне и содействовать созданию более прочных путей для развития навыков, необходимых для поступления на традиционную профессиональную или другую прикладную программу обучения. Уже шестой год инициатива Metallica Scholars оказывает влияние на жизнь примерно 6 000 студентов, способствуя развитию 30 областей обучения и инвестируя более 10,5 миллионов долларов в поддержку квалифицированной рабочей силы Америки.

«У компаний All Within My Hands и Carhartt общая миссия - укреплять сообщества, ликвидируя дефицит квалифицированных кадров», - говорит Тодд Корли, старший вице-президент Carhartt по инклюзивности, устойчивому развитию и взаимодействию с общественностью. «Образование в сфере квалифицированных профессий может стать началом карьеры, которая изменит всю жизнь, а когда о работниках и их семьях заботятся, они могут вкладывать свои силы в развитие общества. Мы гордимся тем, что поддерживаем организации, которые вдохновляют следующее поколение работников из разных слоев общества, показывая им, как они могут творить свою историю с помощью профессиональных навыков».




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25 сен 2024
gravitgroove
Жаль, что фонд КТР и паука так и не получил развития, а так бы: легальные бордели в каждом районе и крымские вина по льготным ценам, и, конечно же, коньяк "Рыжий Кардинал" каждый месяц по подписке.
25 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
gravitgroove, а малиновый пиджак?
25 сен 2024
gravitgroove
Вашингтон Ирвинг, чей, жириновского, или марычева?

просмотров: 148

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