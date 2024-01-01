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*Гитарист SEPULTURA не против появления бывших на финальном к... 65
*Клавишник JOURNEY: «В тюрьме Трамп станет легендой!» 50
*Вокалист CRAZY TOWN умер от передоза 45
*KERRY KING: «Религия — это ложь!» 43
*ACCEPT перезапишут классику 35
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 16 июня на Parken Stadium, Copenhagen, Denmark, доступно для просмотра ниже:

Whiplash
For Whom the Bell Tolls
Ride the Lightning
King Nothing
Lux Æterna
Too Far Gone? (followed by Gasolin's "Rabalderstræde" Kirk & Rob doodle)
Fade to Black
Wherever I May Roam
The Call of Ktulu
The Unforgiven
Inamorata
Battery
Moth Into Flame
One
Enter Sandman




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