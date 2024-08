сегодня



METALLICA пожертвовала 40 000 долларов



«Вау! Поговорим о „ Give me fuel, give me fire“! METALLICA только что выделила 40 000 долларов через свой фонд All Within My Hands Foundation организации People Serving People во время своего визита в Миннеаполис. Благодаря таким пожертвованиям в People Serving People реализуются такие программы, как финансовая грамотность, помощь в чрезвычайных ситуациях и высококачественный уход за детьми.



Спасибо, METALLICA, за то, что подпитываете нашу работу, вдохновляете наше сообщество и помогаете семьям в нашем приюте реализовать свои желания!»



Аманда Финман-Палмер (Amanda Finman-Palmer) из People Serving People рассказала KARE 11 о пожертвовании METALLICA: «Для нас очень, очень приятно получить такое признание. Очевидно, они провели исследование и подумали: «Эта организация занимается чем-то по-настоящему выдающимся»».



Финман-Палмер добавила, что часть суммы в 40 000 долларов может пойти на программу сбережений People Serving People, занятия по финансовой грамотности или в фонд помощи в чрезвычайных ситуациях.





