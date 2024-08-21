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*Собирается ли DAN SPITZ в ANTHRAX? 30
*Новая песня NILE 29
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*ACE FREHLEY: «Дорогу крепкому в меня открыл Джин» 21
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Metallica

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METALLICA пожертвовала 40 000 долларов



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METALLICA пожертвовала 40000 долларов в адрес People Serving People, крупнейшей некоммерческой организации Миннесоты, помогающей бездомным.

«Вау! Поговорим о „ Give me fuel, give me fire“! METALLICA только что выделила 40 000 долларов через свой фонд All Within My Hands Foundation организации People Serving People во время своего визита в Миннеаполис. Благодаря таким пожертвованиям в People Serving People реализуются такие программы, как финансовая грамотность, помощь в чрезвычайных ситуациях и высококачественный уход за детьми.

Спасибо, METALLICA, за то, что подпитываете нашу работу, вдохновляете наше сообщество и помогаете семьям в нашем приюте реализовать свои желания!»

Аманда Финман-Палмер (Amanda Finman-Palmer) из People Serving People рассказала KARE 11 о пожертвовании METALLICA: «Для нас очень, очень приятно получить такое признание. Очевидно, они провели исследование и подумали: «Эта организация занимается чем-то по-настоящему выдающимся»».

Финман-Палмер добавила, что часть суммы в 40 000 долларов может пойти на программу сбережений People Serving People, занятия по финансовой грамотности или в фонд помощи в чрезвычайных ситуациях.




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21 авг 2024
WahrandPhain
Кстати, как вам футбы металики в поддержку Украины)?
21 авг 2024
r
rTyas
WahrandPhain, посмотри внимательно, как на той фотографии выглядит Хэтфилд, а потом загугли, как он выглядит в 2024
21 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
WahrandPhain, футболки мб без ведома Металлики печатают, но Хэтфилд в куда более… заметной ситуации этого контекста засветился.

просмотров: 201

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